РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Коммунальщики Подольска круглосуточно обрабатывают муниципальные дороги песко-соляной смесью, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на четверг в Подольске выпал снег. Дорожные службы городского округа хорошо подготовлены к переменам погоды: муниципальные дороги круглосуточно обрабатываются песко-соляной смесью.

Автомобилистов городского округа просят соблюдать ПДД и быть предельно осторожными.