РИАМО - 11 ноя. Специалисты провели 5 тыс. цифровых проверок на подмосковных стройках, с помощью которых узнали, как соблюдаются правила Covid-безопасности, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша основная задача – предотвратить распространение Covid-19. Помочь в этом могут не только санитарные и медицинские меры, но и цифровые инструменты. Например, через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» проведено 5 тыс. проверок Covid -безопасности на 1300 крупных стройплощадках», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Такая методика проверок заработала в регионе еще весной прошлого года. В год через мобильную платформу выполняется 5 тыс. заданий по контролю за соблюдением социальной дистанции, измерением температуры тела работников, наличием у них масок, а также антисептических средств.

Проверки помогли обнаружить 6% нарушений. Недочеты отправлены на доработку исполнителям. Меры контроля над стройками были усилены во время прошедших эпидканикул.

«Сейчас с помощью нового мониторингового центра мы оперативно фиксируем нарушения и направляем на объект инспектора, который в этот момент находится рядом. В прошлом году нам удалось не допустить вспышек заболевания коронавирусом на стройках, такую цель мы ставим перед собой и сейчас», – рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» создано для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в регионе.

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