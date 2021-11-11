РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В нежилом здании в индустриальном парке «PNK Парк - Валищево» Подольска ликвидировали возгорание до приезда пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 00:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в складском комплексе.

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 32 человека.