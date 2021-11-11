РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Комплексное благоустройство около 40 дворов запланировано в подмосковном Красногорске на 2022 год, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В 2022 году комплексное благоустройство запланировано по 38 адресам. Кроме того, по губернаторской программе построят 2 большие современные детские площадки.

По словам первого заместителя главы администрации горокруга Антонины Лариной, в нынешнем году по поручению губернатора Андрея Воробьева ремонт запланирован по 32 адресам.

Один из дворов, вошедших в программу комплексного благоустройства, открыли 10 ноября. Во дворе заменили детский игровой комплекс, выполнили устройство уличного освещения и видеонаблюдения, ремонт дорожек, асфальтового покрытия парковок и проездов, озеленение.