РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Футболисты клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска стали призерами чемпионатов России в Любительской футбольной лиге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

ФК «Зоркий» стал бронзовым призером AFL чемпионата России 8х8 и серебряным призером AFL чемпионата России 6x6. Финальный этап проходил в Сочи с 4 ноября. В течение 4 дней спортсмены провели 13 игр, из которых победителями вышли в 11, уступив лишь дважды - в решающих матчах плей-офф будущим победителям турниров.

В составе команды были исключительно красногорские футболисты: Андрей Погорелов, Сергей Агапкин, Егор Агапов, Павел Васильев, Алексей Чечукевич, Владимир Сазонов, Егор Салженикин, Филипп Демидов, Даниил Митин, Максим Облокулов, Сергей Середин.

Лучшим полузащитником чемпионата AFL стал Филипп Демидов. Дмитрий Шикурин признан лучшим бомбардиром чемпионата AFL 8x8. Даниил Митин получил награду как лучший защитник чемпионата AFL 6x6.

«Это был очень напряженный турнир, в котором принимали участие лучшие любительские команды со всей России. Горжусь нашими ребятами. Несмотря на плотный график игр и серьезный уровень сопротивления команд, мы показали хороший уровень игры и достойно представили наш округ на таком крупном спортивном мероприятии, заняв призовые места», - сказал генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.