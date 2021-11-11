РИАМО - 11 ноя. Правительство РФ обсуждает возможность отказа от создания высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург либо серьезный сдвиг сроков данного проекта. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным источников издания, рассматривается возможность отказа от строительства ВСМ ради прокладки выделенного грузового хода между двумя городами. На этом настаивает РЖД.

По мнению экспертов, перспективные мощности портов Северо-Запада превосходят показатели, заложенные в концепциях развития железных дорог, поэтому отдельный грузовой ход на Санкт-Петербург не нужен. Кроме того, большого роста потока грузов между столицами не наблюдается.

Стоимость создания ВСМ Москва — Санкт-Петербург оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей. Эта магистраль должна была сократить время поездки между столицами до 2 часов 15 минут. При этом строительство планировалось закончить в 2027 году.

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 года поручил президент России Владимир Путин.