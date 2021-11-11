РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье и столице в ночь на четверг прошел ледяной дождь. Это произошло из-за того, что у земли воздух остыл, а на высоте 1-2 км была положительная температура, сообщается на сайте «Метеовести».

В Шереметьеве с 03:00 до 03:30 прошел переохлажденный дождь, в Жуковском в 3 часа ночи и в Домодедове с 02:30 до 03:00 наблюдался замерзающий дождь. В Волоколамске прошел ледяной дождь, диаметр отложения льда составил 3 мм. Замерзающую морось зафиксировали в 3 часа ночи в Зеленограде и Лобне.

Причиной замерзающих и ледяных дождей стало то, что у земли температура воздуха составила 0 – минус 2 градуса, а на высоте 1-2 км — плюс 1 – плюс 3 градуса. В таких условиях осадки твердой фазы местами переходили в переохлажденный дождь. Такой дождь при соприкосновении с холодной поверхностью моментально замерзал, из-за чего образовывалась тонкая корка льда.

Утром в четверг температура воздуха стала положительной, и гололед растаял.

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