РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Холодную воду отключили в домах жилого комплекса «Уют-Радуга» на Леоновском шоссе Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В четверг с 09:00 в связи с утечкой холодного водоснабжения на водопроводных сетях по адресу: Балашиха, Леоновское шоссе, 6 корп. 6, территория ЖК «Уют-Радуга» необходимо перекрыть подачу холодного воды.

Под отключение ХВС попали многоквартирные жилые дома данного ЖК.