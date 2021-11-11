РИАМО - 11 ноя. В текущем году в Москве удалось заменить 28 млн «квадратов» асфальтового покрытия, ремонт во всех местах был выполнен в срок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 млн кв. м асфальтобетонных покрытий», – подчеркнул заммэра.

Перед дорожниками стояла главная задача – убрать колеи, которые образуются из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Эти образования могут привести в авариям.

В этом году были отремонтированы дороги на участках Садового кольца, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 «Украина», Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Также дороги привели в порядок на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.

При замене асфальта была использована технология бесшовной укладки «единым ковром». С помощью этой методики можно быстро выполнить большой объем работы.