РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 ноя. В четверг до 17:00 в связи с плановыми работами по ремонту энергооборудования энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проведут двухчасовое отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах на территории городского округа Щелково, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Отключение электроэнергии планируется в населенных пунктах: Борисовка, Здехово, Сукманиха, Литвиново, Аксиньино, Каблуково, Первая Алексеевка, Назимиха, Трубино.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения». В этом же разделе можно подписаться на бесплатные СМС и/или e-mail уведомления о плановых отключениях. Также можно обратиться по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.