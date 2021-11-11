РИАМО - 11 ноя. В 2022-2024 годах в столице планируют построить 27 пожарных депо, зданий полиции и других объектов в рамках программы «Безопасный город». Так, в этот период намерены ввести в эксплуатацию 7 пожарных депо, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Адресной инвестиционной программой Москвы на 2022-2024 годы предусмотрено строительство 27 объектов программы «Безопасный город», включая пожарные депо и здания полиции, от которых напрямую зависят скорость и качество реагирования городских служб», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в 2022-2024 годах планируют ввести в эксплуатацию 7 пожарных депо на 28 постов с общей численностью личного состава в 630 человек.

Бочкарев отметил, что благодаря реализации программы по возведению новых пожарных депо были достигнуты существенные результаты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера и минимизации их последствий. Были созданы новые рабочие места, улучшены условия подготовки личного состава. В ближайшие годы эту работу продолжат.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин посетил новое здание ОМВД в районе Бескудниково. Его построили по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 9А. Мэр отметил, что город активно улучшает материальную базу правоохранительных органов. За последние 10 лет власти столицы и МВД привели в порядок, комплексно реконструировали и возвели заново порядка 100 зданий управления внутренних дел.

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