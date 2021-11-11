РИАМО - 11 ноя. За 9 месяцев 2021 года на портале поставщиков Москвы опубликовано 2,3 тыс. B2B-закупок на сумму порядка 1,7 млрд рублей, а за этот же период 2020 года – 2,1 тыс. объемом свыше 374 млн рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«В январе – сентябре 2021 года на портале поставщиков опубликовано 2,3 тыс. B2B-закупок. Их потенциальный объем составил почти 1,7 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, который достиг 374 млн рублей. Портал поставщиков Москвы дает предпринимателям возможность не только заключать контракты с городскими заказчиками, но и находить деловых партнеров среди других коммерческих структур, что позволяет дополнительно расширить рынок сбыта. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса могут работать напрямую с крупными компаниями и лидерами рынка», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, единая витрина закупок и таргетированная система рассылок позволяют поставщикам участвовать в госзакупках и проводить B2B-сделки в максимально сжатые сроки.