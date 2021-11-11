РИАМО - 11 ноя. Правоохранители задержали в Сергиевом Посаде ранее судимого 24-летнего мужчину, которого подозревают в краже 100 тыс. рублей у своего знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что подозреваемый и потерпевший познакомились на улице. Затем они пошли к банкомату, расположенному на проспекте Красной Армии. Там потерпевший снял с карточки 2 тыс. рублей, а подозреваемый запомнил пин-код.

«Позже, прощаясь с новым знакомым, он похитил ее (карту – ред.), вытащив из кармана куртки. После этого, зная пароль, он снял с карты 100 тыс. рублей и потратил их по своему усмотрению», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Личность подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемый находится под стражей.