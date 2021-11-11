РИАМО - 11 ноя. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке лекарства, которое сможет подавлять размножение коронавируса и лечить пациентов с тяжелой формой заболевания, передает РИА Новости.

По его словам, отечественные ученые создают препарат из антител для лечения Covid-пациентов. Его клинические испытания могут начать в январе 2022 года и закончить в течение 3-4 месяцев.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что существующие препараты не очень хорошо подавляют размножение вируса, что затрудняет лечение тяжелобольных людей. Сейчас в центре Гамалеи работают и над такой серией лекарств, однако это достаточно долгий процесс, поэтому результат придется подождать.

Ранее Гинцбург предложил ввести в России обязательную вакцинацию от Covid‑19, так как это поможет быстрее справится с пандемией.

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