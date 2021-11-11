РИАМО - 11 ноя. В следующем году кордодром в районе Чертаново Центральное ждет модернизация. Там планируют создать профессиональные площадки для запуска моделей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

После обновления в районе появится некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках, а также приведут в порядок расположенные рядом спортивные и детские площадки.

«Пару лет назад я встречался с жителями Чертанова Центрального. В этом районе работают сильные секции авиамодельного спорта. Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 70-е годы, увлеклись авиамоделизмом. У них есть свой кордодром – поляна на опушке Битцевского леса для тренировочных запусков и проведения соревнований. Любители авиамодельного спорта просили меня привести ее в порядок», – написал Собянин в своем персональном блоге.

Он также отметил, что сейчас центр авиамодельного спорта находится в неудовлетворительном состоянии.

Собянин выразил надежду, что на модернизацию уйдет немного времени и уже в 2022 году там будут проходить всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту.

При этом москвичи могут вынести свои предложения по модернизации объекта на платформу «Активный гражданин».