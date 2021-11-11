Задержали сдачу и не устранили замечания: за что можно взыскать деньги с застройщика

Сдали квартиру позже срока
Если застройщик сдал квартиру позже установленного договором срока, необходимо написать претензию с требованием оплатить неустойку, компенсировать моральный вред и возместить убытки — об этом РИАМО рассказала заместитель директора юридической компании «Паритет» Елена Линник.
«Если квартиру покупали для личного пользования, а не для предпринимательской деятельности, неустойку рассчитывают так: размер неустойки = цена в договоре × 2 × 1/300 ставки рефинансирования на день исполнения обязательства × количество дней просрочки», — пояснила эксперт.
Размер морального вреда граждане могут определить самостоятельно, однако, по словам Линник, по таким спорам он обычно составляет от 5 до 20 тысяч рублей. В свою очередь, размер убытков определяют, исходя из суммы тех расходов, которые граждане понесли из-за нарушения застройщиком сроков сдачи: например, учитывая расходы по аренде квартиры, в которой люди были вынуждены жить в ожидании своей недвижимости.
По словам Линник, суд откажет во взыскании неустойки, если просрочка произошла по вине потребителя. Речь идет о случаях, когда застройщик своевременно построил объект и неоднократно приглашал потребителя принять квартиру по акту, но тот игнорировал эти уведомления.
«После изучения всех обстоятельств дела суд вынесет решение, и, если все-таки в просрочке виноват застройщик, с него дополнительно взыщут штраф в 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, за то, что он не удовлетворил его требования в добровольном порядке», — рассказала она.
При этом потребитель сможет рассчитывать и на возмещение понесенных им расходов на ведение дела в суде, в том числе на услуги юриста и нотариуса.
Сдали квартиру меньшей площади
Если застройщик сдал помещение меньшей площади, чем прописано в договоре, гражданин вправе уменьшить выкупную стоимость квартиры, рассказал РИАМО адвокат Филипп Наставшев.
«Вы можете вычесть из цены квартиры стоимость недостающих квадратных метров и взыскать их стоимость с застройщика. Например, если за условные 10 миллионов рублей вы покупали квартиру в 100 квадратных метров, а получили квартиру в 98 квадратных метров, то вы можете взыскать с застройщика стоимость двух недостающих квадратных метров, то есть 200 тысяч рублей ((10 000 000 / 100) × 2)», — рассказал эксперт.
Как отметил Наставшев, специальной неустойки за сдачу квартиры меньшего метража законом не предусмотрено.
Не устранили замечания после претензии
По словам адвоката Наставшева, если в предусмотренный срок застройщик не устранил замечания по качеству объекта согласно подписанной претензии, то у покупателя недвижимости есть несколько вариантов решения вопроса:
- устранить замечания по качеству объекта за свой счет и взыскать понесенные расходы с застройщика;
- обратиться в суд с иском о понуждении застройщика устранить замечания по качеству объекта, а также о взыскании с него неустойки за просрочку устранения замечаний за каждый день просрочки в размере 1% от суммы расходов, если помещение пригодно для проживания, или в размере 1% от стоимости помещения/квартиры за каждый день просрочки, если помещение непригодно для проживания;
- расторгнуть договор долевого участия в строительстве с застройщиком в одностороннем порядке и потребовать вернуть уплаченную стоимость недвижимости и проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования для организаций и 2/300 ставки рефинансирования для граждан. По словам эксперта, процент рассчитывают со дня внесения денег покупателем на счет застройщика по день возврата денег от застройщика покупателю.
«Представим, что покупатель оплатил стоимость квартиры 1 января 2021 года в размере 10 миллионов рублей, затем осенью 2021 года у него появились претензии по качеству квартиры, которые застройщик не устранил, зимой покупатель потребовал от застройщика вернуть стоимость квартиры с процентами. Если застройщик удовлетворил его требования 1 января 2022 года, то расчет процентов будет выглядеть следующим образом: 10 000 000 × 2/300 × 7,5% × 365 = 1 825 000 (по текущей ключевой ставке)», — объяснил Наставшев.
Не уведомили о сдаче дома
Без направления покупателю недвижимости по договору долевого участия уведомления о том, что квартира готова к сдаче (к подписанию акта приема-передачи), застройщик не может самостоятельно ее передать гражданину в одностороннем порядке, рассказал Наставшев. Застройщик должен отправить уведомление на адрес покупателя, который указан в договоре долевого участия, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
«Самостоятельно застройщик может сдать объект, если получит от участника долевого строительства необоснованный отказ от подписания акта приема-передачи недвижимости, либо получит уведомление об отказе покупателя от получения на почте уведомления о готовности объекта к передаче, либо получит уведомление об отсутствии покупателя по адресу, куда направлялось уведомление», — сказал собеседник РИАМО.
Если гражданин получил такое письмо, это значит, что объект сдан. В случае, если дом уже построили и сдали, но гражданин так и не получил официальное уведомление заказным письмом, он может потребовать компенсацию от застройщика.
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Сделали плохой ремонт
Как рассказал РИАМО руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев, если человека не устроило качество отделки, то при приемке квартиры ему необходимо составить акт осмотра, в котором будут зафиксированы все выявленные недостатки.
«Далее нужно вручить документ застройщику под подпись, либо направить в его адрес претензию с требованием устранить выявленные недостатки. В качестве приложения обязательно нужно направить еще и перечень дефектов. Далее у застройщика будет 45 дней на устранение недостатков», — рассказал эксперт.
Если же работы не проведут в срок, можно смело обращаться в суд.
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