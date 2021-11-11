Задержали сдачу и не устранили замечания: за что можно взыскать деньги с застройщика

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Если застройщик сдал квартиру позже установленного договором срока, необходимо написать претензию с требованием оплатить неустойку, компенсировать моральный вред и возместить убытки — об этом РИАМО рассказала заместитель директора юридической компании «Паритет» Елена Линник.

«Если квартиру покупали для личного пользования, а не для предпринимательской деятельности, неустойку рассчитывают так: размер неустойки = цена в договоре × 2 × 1/300 ставки рефинансирования на день исполнения обязательства × количество дней просрочки», — пояснила эксперт.

Размер морального вреда граждане могут определить самостоятельно, однако, по словам Линник, по таким спорам он обычно составляет от 5 до 20 тысяч рублей. В свою очередь, размер убытков определяют, исходя из суммы тех расходов, которые граждане понесли из-за нарушения застройщиком сроков сдачи: например, учитывая расходы по аренде квартиры, в которой люди были вынуждены жить в ожидании своей недвижимости.

«После отправки претензии необходимо дождаться либо ответа застройщика, либо истечения сроков ответа. Тогда уже можно идти в суд, собрав все доказательства просрочки. Как правило, граждане такие суды выигрывают», — рассказала собеседник РИАМО.

По словам Линник, суд откажет во взыскании неустойки, если просрочка произошла по вине потребителя. Речь идет о случаях, когда застройщик своевременно построил объект и неоднократно приглашал потребителя принять квартиру по акту, но тот игнорировал эти уведомления.

«После изучения всех обстоятельств дела суд вынесет решение, и, если все-таки в просрочке виноват застройщик, с него дополнительно взыщут штраф в 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, за то, что он не удовлетворил его требования в добровольном порядке», — рассказала она.

При этом потребитель сможет рассчитывать и на возмещение понесенных им расходов на ведение дела в суде, в том числе на услуги юриста и нотариуса.

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