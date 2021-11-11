РИАМО - 11 ноя. Бронзовый памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину в московских «Лужниках» планируют демонтировать для проведения ремонта. Работы в мастерской хотят провести в 2022-2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящий момент подготовлен проект ремонта, документы находятся на рассмотрении у наших специалистов», — рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

В ходе работ специалисты планируют устранить трещины памятника, а также очистить поверхности и укрепить элементы. После демонтажа также намерены привести в порядок и фундамент монумента.

Памятник Яшину в «Лужниках» установили на аллее спортивной славы в 1997 году. Скульптор Александр Рукавишников изобразил футболиста с мячом в руках, будто он собирается отдать пас партнеру.

Лев Яшин — единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч». Он играл за московское «Динамо» и сборную СССР, а в 1956 году стал олимпийским чемпионом. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.