РИАМО - 11 ноя. Минюст России подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в результате которых появятся несколько новых штрафов для водителей, а также будет исключен арест за нарушения ПДД, пишет газета «Коммерсант».

Речь идет о процедуре временного ограничения водительских прав до решения суда, а также штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить авто по требованию полиции во время преследования.

За повторное управление машиной с грязными госномерами предусмотрен штраф 5 тыс. рублей либо лишение водительского удостоверения. Повторное наказание за слишком сильную тонировку составит 3 тыс. рублей.

Кроме того, теперь за вождение в пьяном виде с ребенком в салоне будет введен штраф в размере до 50 тыс. рублей с последующим лишением прав.

Санкция за стоянку вне специально отведенных «карманов» увеличится с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, причем это правило распространяется не только на магистрали, но и на городские улицы.

Штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Новый документ также вводит единые требования к камерам на дорогах и ПО видеофиксации нарушений правил.

При этом Минюст РФ решил исключить административный арест водителя за серьезные нарушения ПДД, так как на практике данную меру наказания тяжело применять и это весьма дорого обходится государству.

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