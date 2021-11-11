РИАМО - 11 ноя. На портале «Активный гражданин» в сервисе «Общественные обсуждения» и на странице oo.mos.ru заработал виртуальный ассистент получения доступа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря онлайн-ассистенту москвичи могут оперативно заполнить и подтвердить информацию, необходимую для участия в общественных обсуждениях.

Ассистент позволяет автоматически заполнить данные пользователя и отправить их на проверку на странице oo.mos.ru. Ранее для участия в определенном общественном обсуждении надо было вручную заполнять разделы с данными в личном кабинете, а также загружать документы. Новый сервис также позволяет отслеживать статус проверки документов.

Сервис «Общественные обсуждения» создали в марте прошлого года. Он дает возможность пользователям узнавать о градостроительных проектах, высказывать свои замечания. На сегодняшний день свыше 1,5 тысяч таких проектов прошли обсуждения в онлайн-формате.