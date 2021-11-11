РИАМО - 11 ноя. По итогам 8 месяцев 2021 года товарооборот между российской столицей и странами-участницами БРИКС вырос на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув 42,1 млрд долларов США и на 12,5% превысив показатели этого же периода 2019 года, когда его объемы составили 37,43 млрд долларов США, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-августе этого года товарооборот Москвы со странами БРИКС достиг 42,1 млрд долларов США, что на 27,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда товарооборот был равен 32,92 млрд долларов, и на 12,5% выше, чем за 8 месяцев 2019 года, когда товарооборот составил 37,43 млрд долларов. Торговля Москвы со странами блока достаточно сбалансированная – на экспорт в страны БРИКС приходится около 20 млрд долларов, на импорт – порядка 22 млрд долларов», – сказал Ефимов.

БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

«Наибольший интерес в структуре товарооборота Москвы и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт столицы в эти страны», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.