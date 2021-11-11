РИАМО - 11 ноя. Столичный Главархив выпустил книгу к 200-летию писателя Федора Достоевского, она посвящена его жизни в Москве, сообщается на официальном сайте мэра города.

«К 200-летнему юбилею Федора Достоевского мы собрали в одном издании его документы и воспоминания о тех впечатлениях, которые он пережил в Москве», - рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Книгу о Достоевском, а также издания о других писателях, например, Пушкине и Тургеневе, можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Материалы находятся в бесплатном доступе в онлайн-формате. Они могут заинтересовать тех, кто изучает русскую культуру.

В книге о Достоевском собраны архивные снимки, прочитав, можно узнать о жизни родителей писателя и его детских годах в Москве. Кроме того, рассказывается об арт-объекте «Достоевский», который открыли на Воздвиженке в сентябре этого года.