РИАМО - 11 ноя. За девять месяцев 2021 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города 335 нежилых помещений, воспользовавшись преимущественным правом. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, показатели этого года в полтора раза превышают результаты предыдущего. Так, за аналогичный период прошлого года представители малого и среднего бизнеса выкупили 220 городских помещений.
Представители малого и среднего бизнеса имеют возможность купить у города ранее арендованную недвижимость без конкурса по среднерыночной цене. В 2021 году 98% предпринимателей воспользовались возможностью покупки в рассрочку. При этом чаще всего приватизируют помещения в центре Москвы. В этом году там заключили 68 договоров.
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