РИАМО - 11 ноя. За девять месяцев 2021 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города 335 нежилых помещений, воспользовавшись преимущественным правом. Это больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе — сентябре 2021 года правом преимущественного выкупа арендованного у города имущества воспользовались 326 предпринимателей. Они приобрели 335 объектов нежилого фонда», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, показатели этого года в полтора раза превышают результаты предыдущего. Так, за аналогичный период прошлого года представители малого и среднего бизнеса выкупили 220 городских помещений.

Представители малого и среднего бизнеса имеют возможность купить у города ранее арендованную недвижимость без конкурса по среднерыночной цене. В 2021 году 98% предпринимателей воспользовались возможностью покупки в рассрочку. При этом чаще всего приватизируют помещения в центре Москвы. В этом году там заключили 68 договоров.