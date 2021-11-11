РИАМО - 11 ноя. Утром в четверг на улицах в разных районах Москвы наблюдается гололед, снег припорошил газоны, передают корреспонденты РИАМО.

Гололед наблюдается на тротуарах и дорогах в Обручевском районе столицы. Пешеходы стараются идти аккуратно. На припаркованных авто образовался небольшой снежный покров. Коммунальщики уже начали прометать улично-дорожную сеть.

В поселении Десеновском новой Москвы утром выпал снег. Высота покрова составляет примерно 1 см. Машины, газоны и тротуары покрыты снегом. Также наблюдается и гололед.

В районе Митино на северо-западе столицы местами образовалась гололедица, во дворах чистят снег. Автомобили также припорошило снегом. Машины на дорогах двигаются медленнее обычного и стараются держать безопасную дистанцию.

В Таганском районе в центре столицы гололеда на улице не наблюдается, местами только лед сковал лужи. Газоны немного припорошило снегом. Многие автомобили, которые движутся по проезжей части, также покрыты снегом.

В районе Метрогородок также не образовалось гололеда, пешеходы спокойно идут по тротуарам. Снежный покров образовался на газонах, также снег лежит на машинах и в парке «Лосиный остров».

Ранее МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре, гололеде и гололедице утром в четверг.

В течение дня в городе температура составит плюс 1 – плюс 3 градуса, ожидается дождь.

В Москве до 11 часов четверга также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с.

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