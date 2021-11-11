РИАМО - 11 ноя. Минувшей ночью в столице выпал снег, сменившейся мокрым снегом, а далее дождем, который продолжится на протяжении сегодняшнего дня, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Осадки выпадали в разных фазах. Практически везде они начались со снега, большинства станций отметило именно такую фазу. Потом осадки стали сменяться мокрым снегом. Следующая порция осадков, которая к нам приближается, будет именно в виде дождя», — сказала Позднякова.

Она пояснила, что такая смена фазы осадков вызвана повышением температуры воздуха. По показаниям метеостанций за ночь выпало 1-2 мм осадков. Примечательно, что они прошли по всей Москве.

Также минувшая ночь не стала самой холодной сначала осени, так как предыдущей показатель был минус 2,8 градуса, а сегодня — минус 0,8 градуса.

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