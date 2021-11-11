РИАМО - 11 ноя. Минувшей ночью в столице выпал снег, сменившейся мокрым снегом, а далее дождем, который продолжится на протяжении сегодняшнего дня, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что такая смена фазы осадков вызвана повышением температуры воздуха. По показаниям метеостанций за ночь выпало 1-2 мм осадков. Примечательно, что они прошли по всей Москве.
Также минувшая ночь не стала самой холодной сначала осени, так как предыдущей показатель был минус 2,8 градуса, а сегодня — минус 0,8 градуса.
Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии