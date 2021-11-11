РИАМО - 11 ноя. В четверг исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Федора Достоевского. Школьники столицы могут больше узнать о его жизни и творчестве в материалах «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Узнать самые важные факты из жизни автора, его семьи, а также о первых шагах в литературе можно в видеоуроке, а закрепить знания поможет кроссворд «Жизнь гения».

Пользователи библиотеки «МЭШ» также узнают, какие книги любили читать в семье писателя, а также о его финансовом положении в разные годы жизни.

Кроме того, в приложении школьники смогут детально изучить произведение автора «Белые ночи». Тест и интерактивное приложение помогут проверить знание романа Достоевского «Преступление и наказание». Персонажам романа также посвящена блицигра.

На сегодня в библиотеке «МЭШ» собрано свыше 150 тыс. интерактивных образовательных приложений и более 11 тыс. видеоуроков.