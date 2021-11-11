РИАМО - 11 ноя. Согласно данным исследования агентства TelecomDaily, тарифы на телевидение, домашний интернет и другие услуги проводной связи в России могут вырасти в 2022 году примерно на 10%, пишет газета «Известия».

Агентство опросило топ-менеджеров крупных компаний. 78% респондентов заявили о готовности поднять тарифы в следующем году, а 48% не исключают роста цен на 10% и даже больше. Еще в 32% компаний заявили о возможном росте тарифов на 3-9%.

Рост цен на услуги связи связан с рядом факторов, среди которых — увеличение цен на оборудование, а также инфляция и законодательные изменения, пояснил глава TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, все телекоммуникационное оборудование закупается за рубежом: оно выросло в цене из-за падения курса рубля и дефицита комплектующих. В частности, на последнее повлияла пандемия коронавируса.

Кроме того, операторам нужно исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

В пресс-службе ФАС сообщили, что не имеют информации о росте тарифов на услуги связи.

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