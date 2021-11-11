РИАМО - 11 ноя. Подмосковные власти продолжают работу по возвращению религиозного имущества профильным организациям, с начала года утверждено предоставление Русской православной церкви более 50 участков общей площадью 23,1 га. Об этом в интервью РИАМО сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Передача имущества и земельных участков религиозного назначения, находящихся в собственности Московской области, религиозным организациям — это наш вклад в культурное и духовное развитие региона», - отметила Адигамова.

Она уточнила, что в этом году Вознесенской Давидовой пустыни передали в безвозмездное пользование на 49 лет двухэтажное здание комплекса конного двора в Чехове. Казанскому женскому монастырю в деревне Колычево Егорьевска - историческую колокольню и ограду с воротами и башнями. Три областных помещения передали Троицкому храму в селе Болтино Мытищ, теперь там разместят воскресную школу, мастерскую, трапезную и административный сектор.

«Кроме того, в этом году утвердили план высвобождения и передачи религиозного имущества, занимаемого областными учреждениями социальной сферы, который планируем осуществить к 2025 году», - добавила министр.

В частности, Казанскому женскому монастырю передадут здание церкви Преображения Господня, келейный корпус, монастырскую гостиницу и баню-прачечную. Сейчас в этих помещениях располагаются пансионат «Егорьевский» и Колычевский психоневрологический интернат, впоследствии эти соцучреждения переедут в другие здания.

«Кроме того, с начала 2021 года согласовано предоставление религиозным организациям Русской православной церкви 51 земельного участка для развития приходов и строительства новых объектов в 26 городских округах Подмосковья общей площадью 23,1 га. Из них 10 согласовали и предоставили в собственность, а остальные перейдут в безвозмездное пользование», - уточнила Адигамова.

При этом на 34 участках уже находятся различные религиозные объекты. На двух участках в Зарайске и Балашихе строятся новые храмы, на восьми строительство только планируется. Семь пустых участков приспособят для комфорта прихожан.

Глава областного Минимущества уточнила, что новые храмы появятся в Клину, Красногорске, Орехово-Зуевском и Ленинском округах. Кроме того, в Богородском округе построят часовню при Николо-Берлюковской пустыни, в Ногинске и Подольске - воскресные школы.

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