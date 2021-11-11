РИАМО - 11 ноя. Более 2 тыс. женщин с детьми получили специализированную помощь в столичном кризисном центре почти за 8 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерины Бербер, в кризисном центре женщинам дают возможность временного проживания сроком до 2 месяцев, а также оказывают психологическую, юридическую и другую поддержку.

Специалисты помогают восстановить психоэмоциональное состояние женщин, которые подверглись насилию.

Каждый год психологи центра получают свыше 14 тыс. обращений. В рамках работы по предотвращению насилия в семье проводят акции, забеги и другие мероприятия. К примеру, в ежегодной акции «Не молчи» приняли участие более 3,5 тыс. человек.

Обратиться в кризисный центр можно по номеру: +7 (499) 977-17-05.