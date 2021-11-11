РИАМО - 11 ноя. В столичном департаменте финансов состоялось первое заседание молодежного общественного совета, туда вошли 15 студентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На первом заседании совета обсудили направления работы и выбрали руководство.

В состав совета вошли 15 студентов городских вузов. В ходе работы они смогут поучаствовать в управлении финансами столицы, узнать об организации городского бюджета, а также предложить свои идеи по совершенствованию работы департамента. На первом заседании студенты больше узнали о работе ведомства.

Большая часть представителей молодежного совета уже имеет практический опыт в работе с финансовыми проектами. Совет будет обновляться каждые три года.