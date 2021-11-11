РИАМО - 11 ноя. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» и турецкой Turkish Airlines из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщает Газета.ru.

Соответствующую информацию получило агентство Bloomberg от неназванного чиновника ЕС.

Под новые санкции могут попасть компании и структуры, которые причастны к перевозке тысяч беженцев к границам Литвы и Польши через Белоруссию. Новый пакет санкций Евросоюз может объявить вместе с США и Великобританией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии, Литвы и Польши продолжает обострятся. Беженцы из стран Ближнего Востока, коих насчитывается несколько тысяч, пытаются пересечь границу, чтобы попасть в Европу и получить там убежище. Конечным пунктом большинства мигрантов является Германия.

Польша стянула к своим границам около 12 тыс. военных на фоне опасений усиления потока нелегалов. Сейчас мигранты разбили палаточные лагеря и заявляют об отсутствии продуктов и лекарств.

Ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе.