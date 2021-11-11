РИАМО - 11 ноя. В текущем году было приватизировано 15 имущественных объектов, находившихся в собственности Московской области, на общую сумму 440 млн рублей, приватизация акций принесла региону свыше 1 млрд рублей, сообщила в интервью РИАМО министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«С начала года в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества реализовано 15 имущественных лотов областной собственности. Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 440 млн рублей, а от приватизации пакетов акций — более 1 млрд рублей», - сказала Адигамова.

По ее словам, самыми весомыми оказались сделки по реализации недвижимости в Москве, которая освободилась в связи с переездом подмосковных ведомств в новые здания. Это лоты в Среднем Каретном переулке и на Верхней Красносельской улице в центре столицы.

В 2021 году в Подмосковье впервые реализовали имущественные комплексы бывших пионерских лагерей, в частности, в округе Пушкинский и Одинцовском округе. Также был реализован имущественный комплекс бывшего военного городка в Дмитровском округе.

«Если говорить о продаже пакетов акций, то в этом году после более двух лет экспозиции реализован пакет акций АО «Московский областной дорожный центр» стоимостью 103 млн рублей. Также в бюджет поступили средства от продажи акций АО «Автовокзалы Московской области», - добавила глава министерства.

Адигамова также сообщила, что за девять месяцев 2021 года в бюджеты городских округов поступило более 14,4 млрд рублей от продажи и аренды муниципальной недвижимости и неразграниченной земли, что на 3,1 млрд рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Поступления от аренды земли и имущества в бюджеты составили 11,1 млрд рублей, а от продажи земли и имущества — 3,3 млрд рублей», - уточнила министр.

По итогам 2020 года в бюджеты подмосковных муниципалитетов поступило 15 млрд рублей.

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