РИАМО - 11 ноя. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за гололеда, гололедицы и порывов ветра до 15 м/с утром в четверг в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других транспортных средств. Стоит также избегать внезапных перестроений, обгонов и опережений. Парковать машину лучше вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции, рекламные щиты. Кроме того, не стоит укрываться от непогоды под деревьями. Жителям также напомнили не оставлять детей без присмотра.

Горожан призвали быть внимательными и осторожными.

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