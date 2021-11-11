РИАМО - 11 ноя. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать меры предосторожности из-за гололеда и порывистого ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Утром в четверг в регионе ожидаются гололед, гололедица, а также ветер с порывами до 15 м/с.

Водителей призвали к внимательности на дорогах. Нужно снижать скорость и держать дистанцию. Неопытным автомобилистам лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Кроме того, нельзя выезжать на дороги на летней резине.

Пешеходам стоит надеть нескользящую обувь и передвигаться крайне осторожно. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

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