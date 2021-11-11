РИАМО - 11 ноя. Арендаторы муниципальной и государственной земли, а также нынешние и потенциальные обладатели участков в Подмосковье могут воспользоваться новыми удобными онлайн-сервисами, сообщила в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«В Подмосковье более 100 тыс. арендаторов муниципальной и государственной земли, для которых мы сделали удобный сервис — «Личный кабинет арендатора». Он позволяет арендатору в онлайн-режиме получать информацию о своих объектах», - сказала Адигамова.

В личном кабинете на портале arenda.mosreg.ru можно посмотреть сведения по каждому договору аренды, включая сроки его действия и оплаты платежей. Кроме того, арендатор может связаться с властями по любым вопросам.

«Недавно мы добавили функцию онлайн-оплаты арендных платежей с помощью банковских карт. Пока мы реализуем эту возможность с Газпромбанком, но в планах на ближайшее время — создать возможность онлайн-оплаты услуг через банковские приложения и другие крупные банки», - добавила министр.

Зарегистрироваться в личном кабинете арендаторы могут через учетную запись портала госуслуг.

Сервисы на портале госуслуг

Также в этом году в Подмосковье запустили два сервиса на региональном портале госуслуг, которые помогают гражданам получить информацию о недвижимости. Первый позволяет рассчитать размер платы за изменение вида разрешенного использования участка на тот, который допускает строительство жилья.

«После получения информации о предстоящих затратах заявитель принимает решение и может осуществить платеж по реквизитам, которые придут вместе с расчетом платы», - пояснила Адигамова.

За три месяца работы сервиса рассчитали плату и оплатили процедуру собственники 247 участков, они пополнили областной бюджет на сумму более 27,7 млн рублей.

Еще один сервис позволяет провести предпроверку участка перед обращением за выкупом или перераспределением земли. Пользователь в режиме онлайн может узнать, имеются ли у участка ограничения при предоставлении его в собственность без торгов или его перераспределении, до подачи соответствующего заявления. За пять месяцев сервисом предпроверки воспользовались свыше 20 тыс. граждан.

Всего на региональном портале госуслуг доступны 34 услуги, связанные с землей и имуществом. С начала года заявителям предоставили более 150 тыс. электронных услуг по земле, наиболее популярные - перераспределение участков и выдача разрешений на размещение объектов на земельных участках.

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