РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье и столице в четверг будет облачно, осадки будут преимущественно в виде дождя, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 – плюс 3 градуса. По области — около плюс 1 – плюс 4 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Погода в четверг будет некомфортной, атмосферное давление после резкого роста начнет понижаться.

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