РИАМО - 11 ноя. Жителей Московской области пригласили принять участие в онлайн-опросе, посвященном разным аспектам раздельного сбора твердых коммунальных отходов в стране.

Опрос «Отношение жителей к раздельному накоплению и сбору ТКО на территории Российской Федерации» можно пройти на сайте Минприроды РФ по ссылке: http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/.

Пользователям предлагается ответить на 12 вопросов, рассказав, сортируют ли они отходы и если да, то какие, нужно ли это делать вообще и если нет, то почему. Также вопросы касаются уличных контейнеров для раздельного сбора мусора, пунктов сбора отсортированных отходов.

Кроме того, участники опроса могут высказать свои предложения по повышению эффективности раздельного сбора отходов в России и совершенствованию соответствующей информационной работы.

У пользователей есть возможность посмотреть предварительные итоги опроса. Конечные результаты будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора мусора в России.