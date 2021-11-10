РИАМО - 10 ноя. Не исключено, что в Московской области будет расширен перечень категорий граждан, для которых введут обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все может быть. Обязательно, необязательно. Сегодня уровень вакцинации у нас высокий в Московской области», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, люди, которые отрицают вакцинацию, представляют опасность для других. Он выразил надежду, что они все-таки одумаются и сделают прививку от Covid-19. В настоящее время в регионе фиксируют очередной всплеск желающих вакцинироваться.

«Я думаю, что мы с нашими жителями найдем общий язык и дальше. Не сомневаюсь в этом», - добавил Воробьев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Московская область вошла в число лидеров в России по уровню коллективного иммунитета от коронавируса.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 67,3%, а в России – 48,4%.

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