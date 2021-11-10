РИАМО - 10 ноя. Невакцинированных от коронавируса жителей Санкт-Петербурга, которые старше 60 лет, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы, сообщает Nation News.

В городе ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров. Работодатели должны организовать прививочную кампанию. Первую прививку нужно сделать до 15 декабря 2021 года, а вторую— до 15 января 2022 года.

Уже 16 декабря от работы отстранят тех, кто не получил первый компонент вакцины от коронавируса.

Кроме того, без прохождения процедуры и получения уникального QR-кода неработающим пожилым людям могут ограничить доступ к бытовым услугам, общественному питанию и ряду других сфер деятельности.

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