РИАМО - 10 ноя. Подмосковным затройщикам больше не нужно подавать заявление на получение заключения о соответствии объекта проектной документации (ЗОС). Документ автоматически попадет в личный кабинет заявителя на регпортале после прохождения итоговой проверки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Как сообщил министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар, в регионе стоит важная задача – больше услуг перевести в проактивный режим, когда услуги предоставляют без заявления или комплексно.

«Проактивные услуги удобны как жителям, так и бизнесу. Например, если раньше застройщик самостоятельно подавал заявление на получение заключения о соответствии объекта проектной документации, то теперь оно автоматически придет в личный кабинет на региональном портале», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Проактивная услуга будет доступна как для застройщиков, которые еще не приступили к строительным работам, так и для тех, кто уже начал строительство.

Получить заключение о соответствии требованиям проектной документации можно в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Документ поступит в течение 3 дней после успешного прохождения итоговой проверки.