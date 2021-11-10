РИАМО - 10 ноя. После нерабочих дней в Подмосковье количество госпитализаций с коронавирусом стало меньше, чем число выписываемых пациентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За первые три дня этой недели мы видим выписку больше, чем госпитализацию. Очень надеемся, что динамика продолжится, но выявленных случаев очень много», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор отметил, что введенный локдаун дал результат. Тем не менее, несмотря на отрицательную динамику госпитализаций, ситуация с Covid-19 в регионе остается сложной. Среди госпитализированных людей старшего возраста фиксируют высокий уровень смертности.

Ранее глава региона говорил о том, что на ИВЛ в Подмосковье сейчас находится около 650 пациентов с Covid-19. Такого количества не было никогда.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2649 новых случаев заражения вирусом. С начала пандемии в области зафиксировали 547 843 случая Covid-19.

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