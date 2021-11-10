РИАМО - 10 ноя. В городском округе Воскресенск завершена реконструкция 2 канализационных коллекторов в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский. В результате более 15 тыс. жителей города обеспечены качественным водоотведением, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский во время рабочей поездки в Воскресенск и Егорьевский округ проверил результаты работ на объектах по программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Мы сегодня присутствуем на открытии двух знаковых коллекторов в городском округе Воскресенск. К сожалению, состояние сетей этих микрорайонов оставляло желать лучшего. Данные коллектора прослужили более 50 лет. За это время они пришли в негодность», - рассказал Антон Велиховский.

Он добавил, что путем проведения этих работ 2 микрорайона обеспечены качественным водоотведением, которое на сегодняшний день уже запущено в работу.

«Остались небольшие работы по благоустройству, которые мы безусловно выполним по погодным условиям либо в этом году, либо весной», — добавил он.

В рамках строительства данных объектов переложено около 2 тыс. погонных метров труб, установлено 50 колодцев, выполнено 3 прокола под дорогами общего пользования и 4 врезки от двух МКД в новые сети.