РИАМО - 10 ноя. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что число защитных от коронавируса антител, которые повышаются после заболевания или вакцинации, со временем снижается. Последующий рост можно объяснить двумя причинами.

«Если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови. Кроме того, нужно не забывать, что каждый тест имеет погрешность, а еще существуют индивидуальные колебания. Это все накладывается и может дать повышенный уровень антител», – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что если антител больше в два или три раза, то есть другое объяснение — контакт с инфекцией.

«Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте. Но мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет», – сказал он.

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