РИАМО - 10 ноя. Большинство политических сил серьезно заинтересованно в диалоге с депутатами столичного парламента и эта заинтересованность взаимна, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Благодарен коллегам за совместную конструктивную работу», — сказал он.

На заседании Мосгордумы в среду приняли участие представители 4 московских региональных отделений политических партий, зарегистрированных в РФ, но не представленных в столичном парламенте - «Гражданская сила», «Родина», «Новые люди», «Партия Возрождения России».

«Напомню, что согласно федеральному закону «О политических партиях» и регламенту городской думы, непарламентские партии имеют право принимать участие в заседаниях Мосгордумы не менее одного раза в год при рассмотрении городских законопроектов», — добавил Шапошников.

Он отметил, что такие встречи проводятся ежегодно, они уже стали доброй традицией – с открытой дискуссией и обменом мнениями по актуальным вопросам.

«Второй год подряд из-за пандемии мы общаемся с представителями политических партий в дистанционном формате, но это не влияет на транспарентность нашего взаимодействия», — добавил он.

У представителей политических партий, принявших участие в заседании, была возможность задать вопросы и выступить по двум ключевым вопросам повестки - проекту бюджета Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также по законопроекту, касающегося дополнительных мер социальной поддержки пожарных и спасателей столицы.