РИАМО - 10 ноя. В следующем году на 4 млрд рублей больше в Подмосковье потратят на благоустройство. На эти цели в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» направят 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По словам председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого, в следующем году в области запланировано благоустроить 22 общественные территории, 14 парков и 19 скверов, не менее 750 дворовых территорий.
Кроме того, будут отремонтировано 306 систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», а еще установлено 229 детских игровых площадок, отобранных по результатам голосования жителей.
Затраты на госпрограмму по переселению граждан из аварийного жилья составят 4 млрд рублей. Так, будут расселены 118,7 тыс. «квадратов» аварийного жилья. Новые квартиры получат почти 7,3 тыс. жителей Подмосковья.
В рамках государственной программы «Жилище» будет продолжена работа по решению проблем пострадавших дольщиков. В 2022 году расходы по программе составят 9,5 млрд рублей.
Финансирование госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» составит 15,7 млрд рублей и позволит: ввести в эксплуатацию 135 объектов водоснабжения, обеспечить реконструкцию очистных сооружений, реализовать мероприятия по социальной газификации, в результате которых будет догазифицировано 115 тыс. домовладений, в которых проживают более 300 тыс. жителей, обеспечить реконструкцию и капитальный ремонт котельных и тепловых сетей.
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