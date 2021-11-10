РИАМО - 10 ноя. В следующем году на 4 млрд рублей больше в Подмосковье потратят на благоустройство. На эти цели в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» направят 13 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Создание комфортной городской среды - один из наших приоритетов. В ходе избирательной кампании депутаты собрали огромное количество наказов, связанных с этим направлением. Жители благодарили за проведенную работу, просили благоустроить дворы, детские и спортивные площадки, парковые пространства. Именно поэтому мы, как и в предыдущие годы, запланировали значительные средства в бюджете на эти мероприятия», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого, в следующем году в области запланировано благоустроить 22 общественные территории, 14 парков и 19 скверов, не менее 750 дворовых территорий.

Кроме того, будут отремонтировано 306 систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», а еще установлено 229 детских игровых площадок, отобранных по результатам голосования жителей.

Затраты на госпрограмму по переселению граждан из аварийного жилья составят 4 млрд рублей. Так, будут расселены 118,7 тыс. «квадратов» аварийного жилья. Новые квартиры получат почти 7,3 тыс. жителей Подмосковья.

В рамках государственной программы «Жилище» будет продолжена работа по решению проблем пострадавших дольщиков. В 2022 году расходы по программе составят 9,5 млрд рублей.

Финансирование госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» составит 15,7 млрд рублей и позволит: ввести в эксплуатацию 135 объектов водоснабжения, обеспечить реконструкцию очистных сооружений, реализовать мероприятия по социальной газификации, в результате которых будет догазифицировано 115 тыс. домовладений, в которых проживают более 300 тыс. жителей, обеспечить реконструкцию и капитальный ремонт котельных и тепловых сетей.

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