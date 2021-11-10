РИАМО - 10 ноя. Закончен разбор подъезда жилого дома в Ногинске, где в сентябре произошел взрыв, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«До конца ноября будет проведено техническое обследование. В декабре начнется проектирование работ по восстановлению дома. Плановый срок завершения работ – сентябрь 2022 года», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Самый сложный и опасный этап восстановления дома завершен. В доме полностью демонтированы все стены, перегородки и плиты перекрытий 2-го подъезда с 9 этажа и до фундамента.

Сейчас там убирают территорию от строительного мусора и завалов. Каждый день специалисты следят за состоянием здания, чтобы не было отклонений стен и плит перекрытий.

Следующий этап заключается в проведении специализированного технического обследования с инструментальным контролем. Специалисты должны будут провести обследование конструктива 1 подъезда и выяснить, в каком состоянии фундамент 2 подъезда. По результатам обследования будет разработано проектное решение и определен алгоритм восстановления дома.

Во всех восстановленных квартирах будет проведена внутренняя отделка, установлена новая сантехника и пластиковые окна. Все внутренние материалы будут согласовываться индивидуально с жителями. По результатам всех работ жильцам лишь останется вернуть на место ранее спасенную мебель и личное имущество.

Взрыв случился утром 8 сентября в 9-этажном доме на ул. 28 июня. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы завершили 9 сентября.