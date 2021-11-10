РИАМО - 10 ноя. В столице с 21:00 среды и до 9:00 11 ноября ожидаются снег и дождь, возможна наледь, поэтому коммунальщики при необходимости в местах образования скользкости проведут противогололедную обработку, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, это может способствовать образованию гололедицы. Временный прирост снега может составить до 1 см.

Городские службы непрерывно мониторят состояние мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Ранее москвичей предупреждали, что ближе к полуночи 11 ноября в столицу придет атмосферный фронт, который принесет умеренный снегопад, ветер, метель и кратковременное ухудшение видимости.