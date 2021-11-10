РИАМО - 10 ноя. Ученики столичных школ, а также учащиеся колледжей искусств получили гранты за выдающиеся достижения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Гран-при получила Екатерина Вашугина из школы искусств «Старт». Катя занимается живописью, народным костюмом, мастерски владеет художественными техниками», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Победители получили награды не просто так. Они ранее побеждали в различных конкурсах и участвовали в концертных площадках. Столичный градоначальник отметил, что в мегаполисе самая большая в мире сеть творческого образования, много талантливых и креативных ребят.

«Дерзайте! Рады вас поддержать», - добавил Собянин.