РИАМО - 10 ноя. Жители столицы стали обладателями еще двух квартир в Москве. Розыгрыш проводят каждую среду среди вакцинированных от коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра города.

Однокомнатные квартиры выиграли Наталья Николаевна (последние цифры номера телефона — 32-01) и Вафа Фикретовна (последние цифры номера телефона — 24-43).

Всего в розыгрыше участвовали более 133,7 тыс. человек. 17 и 24 ноября разыграют еще по две квартиры.

Инициатором акции стала Московская торгово-промышленная палата при поддержке столичных застройщиков, которые предоставили 10 квартир.

В Москве пройти вакцинацию от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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