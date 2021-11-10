РИАМО - 10 ноя. В Подмосковье более 52 тыс. человек стали участниками Большого этнографического диктанта, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В Московской области более 52 тыс. человек приняли участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в этом году акция проходила в онлайн-формате. Большой этнографический диктант шел с 3 по 7 ноября.

«С каждым годом все больше подмосковных жителей принимают участие в этнографическом диктанте. Это отличная возможность для жителей всех возрастов не только проверить свои знания о культуре народов, проживающих в России, но и повысить уровень этнокультурной грамотности», – отметила Каклюгина.