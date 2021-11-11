РИАМО - 11 ноя. Сегодня во всем мире отмечается День шопинга и День качества. А еще в этот день принято вспоминать о погибших в Первой мировой войне.

Всемирный день шопинга

Всемирный день шопинга отмечается ежегодно 11 ноября. Пока этот праздник не сильно популярен, но с каждым годом он становится все более известным.

История этого праздника начинается в 2009 году. Именно тогда китайская интернет-площадка Alibaba Group придумала «Всемирный День Шопинга» и устроила на своих площадках распродажу в 50%. Сам же праздник тогда приурочили ко Дню холостяка. Этот праздник в Поднебесной отмечается именно 11 ноября.

В следующие годы к площадке присоединились и другие платформы. С каждым годом День шоппинга набирал популярность и уже в 2013 году Alibaba Group за сутки заработала 5,8 млрд рублей.

У этого праздника появились аналоги - «Черная пятница» или «Киберпонедельник».

Всемирный день качества

Всемирный день качества отмечают во многих странах. Праздник инициировала Европейская организация качества в 1989 году. Цель праздника — повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.

Проблема качества — одна из самых приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира. В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно, каждой страны.

Международный день энергосбережения

Этот праздник учредили весной 2008 года по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE).

Первый раз праздник отметили уже в ноябре 2008 года. Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

День памяти погибших в Первой мировой войне.

Также 11 ноября отмечают День памяти погибших в Первой мировой войне. Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Война началась летом 1914 года и продолжалась до осени 1918 года.

После войны свое существование прекратили 4 империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.